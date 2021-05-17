انت الان تتابع خبر ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية في بغداد اليوم، 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149.000 ديناراً، بينما بلغ سعر الشراء 148.000 دينار لكل 100 دولار.
وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149.000 ديناراً، بينما بلغ سعر الشراء 148.000 دينار لكل 100 دولار.