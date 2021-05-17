ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق العراقية

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية في بغداد اليوم، 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149.000 ديناراً، بينما بلغ سعر الشراء 148.000 دينار لكل 100 دولار.

