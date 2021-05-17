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ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية في بغداد اليوم، 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149.000 ديناراً، بينما بلغ سعر الشراء 148.000 دينار لكل 100 دولار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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