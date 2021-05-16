التعليم النيابية تكشف عن إرسال اسماء الطلبة الأوائل للخدمة الاتحادي

بغداد - ياسين صفوان - كشفت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، اليوم الأحد، عن إرسال أسماء الخريجين الأوائل إلى مجلس الخدمة العامة الاتحادي من قبل وزارة التعليم العالي.



وقال عضو لجنة التعليم النيابية رياض المسعودي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "قانون تعيين الاوائل تم تفعيله ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أرسلت كتابا الى جميع تشكيلاتها لجرد اسماء الخريجين وتخصصاتهم وسنوات التخرج للدراسات الصباحية والمسائية كلا على انفراد ".

وأضاف "تم الدفع بأسماء الخريجين الاوائل الى مجلس الخدمة الاتحادي ليأخذ دوره في تحديد الاعداد وتخصيص الدراجات الوظيفية والمالية لتمضي العملية بشكل انسيابي"، مؤكدا ان "التعينات ستشمل الخريجين الاوائل من العام 2016 - 2017 الى عام 2019- 2020".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي حيدر العبودي، إن "مجلس الخدمة الاتحادي يقوم بتعيين الطلبة الاوائل بالتنسيق مع الوزارات المعنية ووزارة المالية التي بدورها توفر الغطاء المالي والدرجات الوظيفية"، موضحا ان "مجلس الخدمة الاتحادي يأخذ دوره في بلورة التفاصيل الادارية بالتنسيق مع وزارة المالية".

واضاف أن "وزارة التعليم العالي لديها تنسيق عالي مع مجلس الخدمة الاتحادي وتمتلك قاعدة بيانات بخصوص الخريجين الاوائل والسنوات التي مضت وهي توفر البيانات بحسب الكتب التي تردنا من مجلس الخدمة الاتحادي".