لجنة برلمانية تحدد أسباب تأخر إطلاق الوجبة الجديدة من رواتب الرعاية

بغداد - ياسين صفوان - حددت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، اليوم الأحد، أسباب تأخر إطلاق الوجبة الجديدة من رواتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

وقال عضو اللجنة ستار العتابي، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "هناك تضارباً كبيراً في تحديد إطلاق الوجبة الجديدة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية".

وأضاف العتابي، أن "عدم تحديد الأعداد وكذلك عدم الدقة بتحديد الاموال ادى الى تأجيلها، ولا نزال ننتظر اطلاق هذه الوجبة حيث لا توجد اسباب مقنعة لتأخيرها الى الآن"، مشدداً على أن "اللجنة قد تلجأ الى التحقيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اذا لم تطلق هذه الوجبة".

ولفت إلى أن "هناك كثير من الاسماء تم زيارتها من قبل الباحثين وتم تحديث بياناتهم وضبطها، لكن للأسف إلى الان الوزارة غير مهيأة لإطلاق هذه الوجبة"، مضيفاً "سوف نعطي مساحة كافية للوزارة للإعلان عن الاسماء وسوف نتابع الأمر".

وحذر، من أن "الموضوع اذا تم تسويفه ستلجأ اللجنة الى التحقيق به، لأن السنة قاربت على نصفها ولم تطلق الوجبة، إضافة الى ذلك موضوع فتح البوابة الالكترونية تعثر كثيراً"، مبيناً أنه "رغم وجود اختلاف في المبالغ التي تم تحديدها، لكن الأموال موجودة وقد حددت لهذه العوائل".