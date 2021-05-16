صواريخ عدة تستهدف جنوب إسرائيل

كما أكدت "كتائب القسام" عبر قناتها في تطبيق "تيليغرام" عن قصفها بعدد من قذائف الهاون موقع إسناد "صوفا" وكيبوتس كرم أبو سالم وتحشدا لقوات الجيش الإسرائيلي قرب كيبوتس نير عام.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت "كتائب القسام" أنها أطلقت عددا من قذائف الهون عصر اليوم على كيبوتس ناحل عوز، مؤكدة "وجود إصابات في صفوف العدو".