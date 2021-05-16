الاعلام الامني تعلن اعتقال متهمين بالاتجار وتعاطي المخدرات في بغداد

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الفرقة الأولى شرطة اتحادية واصلت تنفيذ واجباتها اليومية بملاحقة تجار ومتعاطي المــخدرات ضمن قـــاطع مسؤوليتها وتمــكنت مـــن القاء القبض على ٣ متهمين وفـــق المـــادة "٢٨/ مخدرات".

واضافت " ضبط بحوزة كل منهم كمية من الكرستال والحبوب المخدرة ومسدسات صوتية عدد ٢ في مناطق مدينة الصدر والبلديات شرقي بغداد"، مشيرة الى انه "تم القبض على متهمين اثنين وبالجرم المشهود حال تعاطيهما لمادة الكرستال المخدرة في منطقة زيونة".

واوضحت الخلية ان "قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من القبض على متهم بترويج المخدرات وعند تفتيش داره في قاطع الكرخ ضبط بحوزته ربع كيلو من مادة الكرستال المخدرة"، مؤكدة "تسليم جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".