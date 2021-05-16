انت الان تتابع خبر المواجهة تتجه إلى البحر.. إسرائيل تعلن اعتراض 'غواصات مسيرة' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت الإذاعة الإسرائيلية، الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف غواصات مسيرة لحركة حماس قادرة على حمل 50 كيلوغراما من المتفجرات.
ولم تكشف الإذاعة الإسرائيلية تفاصيل أوفى بشأن استهداف غواصات مسيرة لحماس.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن هذا التطور يأتي بعدما حاولت حماس مهاجمة منشآت الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.
وتابعت: "معلوم كذلك أن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على البحر، حيث تصل أكثر من 90 في المئة من وارداتها عبر البحر الأبيض المتوسط".
وتلمح هذه التقارير إلى أن المواجهة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة بدأت تنتقل من الجو والبر إلى البحر.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن هذا التطور يأتي بعدما حاولت حماس مهاجمة منشآت الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.
وتابعت: "معلوم كذلك أن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على البحر، حيث تصل أكثر من 90 في المئة من وارداتها عبر البحر الأبيض المتوسط".