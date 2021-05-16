اندونيسيا توقف توزيع دفعة من لقاح 'أسترازينيكا'

وتتألف الدفعة من 448 ألفا و480 جرعة لقاح وصلت إلى إندونيسيا الشهر الماضي ضمن أكثر من 3.85 مليون جرعة مقرر استقبالها تباعا.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم قبل ذلك توزيع بعض الجرعات من هذا اللقاح في جزء من العاصمة جاكرتا وإقليم شمال سولاويسي.

