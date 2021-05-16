انت الان تتابع خبر علاوي: ما تتعرض له غزة يستدعي توحيد المواقف عربياً وإسلامياً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاحد، أن ما تتعرض له غزة من مجازر تستدعي توحيد المواقف عربياً وإسلامياً.
وقال علاوي في تغريدة له على "تويتر"، "صمت العالم ولم تصمت فلسطين، اسلوب الاعتداءات والعنجهية يؤكد فشله مرة اخرى".
وأضاف "ما تتعرض له غزة وابناؤها من مجازر تستدعي توحيد المواقف عربياً وإسلامياً لنصرة القضية الفلسطينية ودعم شرعية القيادة الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم بعيداً عن المزايدات".