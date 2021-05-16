انت الان تتابع خبر علاوي: ما تتعرض له غزة يستدعي توحيد المواقف عربياً وإسلامياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاحد، أن ما تتعرض له غزة من مجازر تستدعي توحيد المواقف عربياً وإسلامياً.