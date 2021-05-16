خلال يوم.. وفاة نحو 400 شخص بسبب كورونا في هذه الدولة

وتوزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2789 إصابة)، تليها مدينة بطرسبورغ (767)، ثم المناطق المجاورة لموسكو (672).

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء عن وفاة 391 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في روسيا منذ بداية تفشي الوباء 4 ملايين و940245 إصابة، وتعافى من الفيروس 4 ملايين و556037 شخصا، فيما توفي 115871 شخصا حتى الآن.