الأمن البرلمانية تكشف عن مساعٍ لشراء منظومة دفاع جوي متطورة

بغداد - ياسين صفوان - دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، لزيادة الدعم المالي للدفاع الجوي العراقي، فيما أكدت سعي الحكومة لتزويد العراق بمنظومة دفاع جوي حديثة.

وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري، للوكالة الرسمية، إن "الموازنة المالية لعام 2021 تضمنت تخصيصات لتزويد القوات المسلحة العراقية بأجهزة حديثة لمواكبة التطور الحاصل في جيوش العالم"، مشيراً إلى أن "اللجنة أجرت عدة لقاءات مع وزير الدفاع وقائد الدفاع الجوي بهذا الخصوص"، مؤكدا "حرص وزير الدفاع على بناء منظومة دفاع جوي متكاملة".



وأشار الشمري الى أن "الحكومة ستتعاقد خلال الاشهر القليلة القادمة مع شركات مهمة لتزويد العراق بمنظومة حديثة للدفاع الجوي المتكامل"، مبينا أن "التعاقد من اختصاص وزارة الدفاع حصرا، ومن خلال دائرة التجهيز والتسليح في الوزارة، وأن لجنة الامن والدفاع النيابية ستراقب كافة العقود التي تبرمها وزارة الدفاع".

