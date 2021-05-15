انت الان تتابع خبر بنظام التناوب.. كردستان تستأنف الدوام في مدارسها غداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التربية في إقليم كردستان، اليوم السبت، استئناف الدوام في المدارس وبنظام التناوب يوم غد الأحد.