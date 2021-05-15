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بنظام التناوب.. كردستان تستأنف الدوام في مدارسها غداً

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التربية في إقليم كردستان، اليوم السبت، استئناف الدوام في المدارس وبنظام التناوب يوم غد الأحد.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وفقا للصلاحيات التي منحتها اللجنة العليا لمكافحة فيروس للوزارة وبعد المناقشة مع رئيس وأعضاء هذه اللجنة تقرر استئناف العملية التعليمية بطريقة (التناوب) للمراحل الدراسية من الأول الابتدائي إلى الحادي عشر الإعدادي (الخامس الإعدادي) وللمدارس والمعاهد الحكومية والأهلية".

وأشارت إلى أن "المدارس الموجودة في القرى والتي كانت الدوام فيها ثلاثة أيام في الأسبوع ستستمر على نفس المنوال".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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