نجدة بغداد توجز نشاطاتها خلال الـ24 ساعة الماضية

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تم القبض على شخصين وضبط بحوزتهما مواد مخدرة نوع كرستال وجهاز تعاطي للمخدرات ضمن منطقة زيونة من قبل دوريات نجدة بغداد الجديدة".

وأشارت إلى "ضبط سيارات (عليها إشارة حجز) عدد (٤) ضمن مناطق متفرقة، والقبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة عدد(١٣)، وأيضا القبض على (١٠) أشخاص مخالفين لتعليمات وأوقات حظر التجوال، والقبض على متسولين عدد (٦) أشخاص".

