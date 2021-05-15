حصيلة ضحايا العنف الإسرائيلي ضد غزة

ووجه متحدث الدفاع المدني في غزة، خلال حديثه لوسائل إعلام عربية، نداءً إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لمد القطاع بسيارات إسعاف.

ودفعت الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع مئات العائلات الفلسطينية لإخلاء منازلها القريبة من الحدود الشرقية للقطاع مع إسرائيل.



وبدأ الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، عملية عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة، في حين ردت الفصائل الفلسطينية، بإطلاق القذائف والصواريخ.

وكانت السلطات الإسرائيلية، أطلقت حملة تصعيدية واسعة ضد مدينة القدس المحتلة، منذ بداية شهر رمضان، تمثلت في اقتحام المسجد الأقصى عدة مرات، بالإضافة إلى التضييق على المصلين، والاعتداء عليهم، بالإضافة إلى حملة التهجير القسرية لأهالي حي الشيخ جراح، ما تسبب في اندلاع مواجهات عسكرية.

