اخبار العالم / اخبار العراق

الخارجية الاميركية تؤكد مضيها قدما في المفاوضات النووية مع إيران

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الخارجية الاميركية تؤكد مضيها قدما في المفاوضات النووية مع إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خطط إدارة بلاده للمضي قدما في المفاوضات النووية مع إيران، على الرغم من دعوات الجمهوريين لإلغائها

وقال بلينكن ان "المحادثات تجري في فيينا في محاولة لمعرفة ما إذا كان بإمكان بلاده العودة إلى الامتثال المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة.

 

واضاف بلينكن، ان "هذه المحادثات ستستمر".

وكان 43 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ طلبوا من بلينكن في رسالة إلغاء المحادثات النووية بسبب ما يجري في فلسطين المحتلة

وقالوا ان حركة حماس تمول من إيران وعلى الولايات المتحدة عدم المساهمة بإثراء أعداء "إسرائيل" على حد تعبيرهم.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا