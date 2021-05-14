الخارجية الاميركية تؤكد مضيها قدما في المفاوضات النووية مع إيران

وقال بلينكن ان "المحادثات تجري في فيينا في محاولة لمعرفة ما إذا كان بإمكان بلاده العودة إلى الامتثال المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة.

واضاف بلينكن، ان "هذه المحادثات ستستمر".وكان 43 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ طلبوا من بلينكن في رسالة إلغاء المحادثات النووية بسبب ما يجري في فلسطين المحتلة

وقالوا ان حركة حماس تمول من إيران وعلى الولايات المتحدة عدم المساهمة بإثراء أعداء "إسرائيل" على حد تعبيرهم.