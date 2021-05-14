الطيران الإسرائيلي يدمر بنك الإنتاج الوطني في قطاع غزة

ونقلت وكالة معا عن سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أكثر من 250 غارة واعتداء إسرائيلية منها 160 غارة جوية شنت بشكل متزامن شمال وشرق غزة.

ونوه معروف بأن العدوان خلّف خسائر مادية كبيرة، وأضرار لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع.



وقصف الجيش الإسرائيلي أبراج ومنازل وبيوت سكنية وصل مجموعها إلى أكثر من 500 وحدة، فضلا عن تضرر مالا يقل عن 3500 وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وطفيفة جراء القصف المتواصل، كما استهدفت الغارات أبراجا سكنية ومنازل وهدمها بشكل كلي عدد 32، وأضرار كلية لحقت ب23 مقرا إعلاميا، فضلا عن عشرات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى، بالإضافة إلى قصف 60 مقرا حكوميا تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية.وأضاف معروف أن 23 مدرسة تضررت بشكل بليغ وجزئي وعدد من عيادات الرعاية الصحية الأولية جراء القصف الشديد في محيطها، بالإضافة إلى قصف مزارع حيوانية وأراضي زراعية وآبار وشبكات ري.

كما تم استهداف المنشآت الاقتصادية والتجارية، ومنها قصف 3 مقرات لبنوك محلية وقصف أيضا شوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات ومحولات كهرباء ومياه وصرف صحي.

إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي اليوم في بيان أنه منذ منتصف الليلة الماضية الخميس شاركت نحو 160 طائرة من نحو 6 قواعد جوية واستخدمت نحو 450 صاروخا وقذيفة للاغارة على نحو 150 هدفً خلال نحو 40 دقيقة