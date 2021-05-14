انت الان تتابع خبر بالفيديو: متظاهرون يجتازون السياج الشائك من لبنان إلى فلسطين نصرة للقدس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افادت وسائل اعلام دولية، اليوم الجمعة، بأنّ العشرات تجاوزوا السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل عند مستوطنة المطلة.
الى ذلك، اعلنت الوسائل أنّ متظاهرين يقتحمون السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل"، مضيفةً انّ "الدبابات الإسرائيلية أطلقت طلقات تحذيرية على المتظاهرين".
واشار الجيش الإسرائيلي في بيان الى أنّ العشرات اقتربوا من السياج مع لبنان وأشعلوا بعض النيران ثم تراجعوا".
كما طلب من سكان المستوطنات قرب الحدود اللبنانية التزام منازلهم.