بالفيديو: متظاهرون يجتازون السياج الشائك من لبنان إلى فلسطين نصرة للقدس

الى ذلك، اعلنت الوسائل أنّ متظاهرين يقتحمون السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل"، مضيفةً انّ "الدبابات الإسرائيلية أطلقت طلقات تحذيرية على المتظاهرين".

واشار الجيش الإسرائيلي في بيان الى أنّ العشرات اقتربوا من السياج مع لبنان وأشعلوا بعض النيران ثم تراجعوا".