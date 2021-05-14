انت الان تتابع خبر بالفيديو: قبيل الشروع بالانتخابات... سجال بين قوى عراقية والسفير البريطاني في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هذا التدخل البرطاني بالشأن بالعملية السياسية بالبلاد دفع بالعامري للرد على ستيفن هيكي قائلا "على السفير البريطاني أن يعرف حدود عمله، ولن نسمح له بالتدخل في الشأن الداخلي. داعيا في الوقت ذاته وزارة الخارجية العراقية إلى مراقبة عمل السفراء واتخاذ ما يلزم لمنع التدخل في الشأن الداخلي،تحالف سائرون التابع للتيار الصدري هو الاخر اعتبر تصريات السفير البرطاني التي قال فيها إن البيئة الحالية بالعراق غير مناسبة لإجراء الانتخابات...تدخلا في الشؤون العراقية وشدد التحالف بدوره على جميع أعضاء السلك الدبلوماسي في العراق أن يحترموا السيادة العراقية، وأن لا يتدخلوا في الشأن الداخلي.

ويحتدم الجدل بين الاوساط السياسية على الصعيدين المحلي والدولي قبيل الشروع بالانتخابات، فيما تترقب الاوساط الشعبية الصورة المقبلة من نتائج الانتخابات لعلها تلبي طموحهم بالتغيير المنشود.