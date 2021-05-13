شرطة بغداد تلقي القبض على متهمين بالارهاب والقتل

بغداد - ياسين صفوان - القت مفارز قسم شرطة الصدر الأولى القبض على متهمين اثنين وفق احكام المادة ٢/٤ من قانون مكافحة الارهاب ومتهم اخر بالقتل وفق احكام المادة ٤٠٦ وجميعهم في قضية تحقيقية واحدة.





بيان لوزارة الداخلية ورد للسومرية نيوز اليوم الخميس، ذكر انه بعد حصول دكة عشائرية اسفرت عن قتل وإصابة مواطنين ضمن قاطع مسؤولية شرطة الصدر الأولى التابعة لقيادة شرطة بغداد وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة مدير القسم والتوجيه بضرورة القاء القبض على المتهمين، وبالفعل تم القاء القبض على المتهمين واقتيادهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون.