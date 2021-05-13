انت الان تتابع خبر المباشرة برفع الحواجز الكونكريتية من الطرق خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، ان الجهد الهندسي للقطعات الامنية في مختلف المناطق في بغداد والمحافظات ستباشر من الساعة الرابعة فجرا، برفع الحواجز الكونكريتية وفتح جميع الطرق التي اغلقت نتيجة فرض ححظر التجوال الشامل، فيما ستكون الطرق في تمام الساعة الخامسة سالكة ومفتوحة بالكامل.

