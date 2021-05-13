انت الان تتابع خبر الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - القى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، كلمة متلفزة بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحدث خلالها عن ما انجزته حكومته منذ تشكيلها، كاشفا عن عدم ترشحه لخوض الانتخابات المبكرة .

