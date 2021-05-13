شاهد.. يوفنتوس يفاجئ رونالدو بفيديو عبر صفحته الرسمية

وأحرز كريستيانو رونالدو بذلك هدفه اليوبيلي رقم 100 بقميص "البيانكونيري" خلال 131 مباراة، ليصبح "صاروخ ماديرا" أسرع لاعب في تاريخ يوفنتوس يصل إلى 100 هدف أو أكثر في جميع المسابقات في أول ثلاثة مواسم له معه، بواقع 14 هدفا فى دوري أبطال أوروبا ، و80 هدفا في الدوري الإيطالي ، و4 أهداف في كأس إيطاليا، وهدفين في كأس السوبر الإيطالي.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدف التقدم الثاني ليوفنتوس في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على أستاد "مابي" بمدينة ريجيو إيميليا.

كما بات رونالدو أول لاعب في التاريخ يحرز 100 هدف أو أكثر في جميع المسابقات، مع ثلاثة أندية، بعدما سجل "صاروخ ماديرا" 450 هدفا بقميص ريال مدريد "الميرينغي" و118 هدفا مع مانشستر يونايتد.

ويحتل النجم البرتغالي المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ يوفنتوس، برصيد 100 هدف، بالتساوي مع زميله باولو ديبالا، الذي وقع هو الآخر على هدفه اليوبيلي رقم 100 اليوم أيضا.

وعزز كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 36 عاما، تربعه على عرش صدارة الهدافين للموسم الحالي "للكالتشيو" برصيد 28 هدفا، متفوقا بفارق 6 أهداف على أقرب ملاحقيه، الكولومبي لويس مورييل، نجم فريق أتالانتا، والبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان.