بالفيديو: هلع في مطار بن غوريون في تل ابيب خلال قصف فلسطيني

ويظهر مقطع الفيديو ركابا وهم يغادرون على وجه الاستعجال صالة الانتظار في المطار الإسرائيلي الرئيسي بحثا عن ملجأ آمن.

وأسفر القصف الصاروخي المتواصل من غزة عن وقوع اضطرابات في عمل مطار بن غوريون في الأيام الأخيرة وأجبر السلطات الإسرائيلية إلى تحويل الرحلات المتوجهة له إلى مطار رامون.