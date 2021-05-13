انت الان تتابع خبر بالفيديو: هلع في مطار بن غوريون في تل ابيب خلال قصف فلسطيني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تداول نشطاء ووسائل إعلام لقطات تظهر حالة من الهلع ساد مطار بن غوريون قرب تل أبيب، خلال تعرضه لقصف صاروخي من قطاع غزة اليوم الخميس.
ويظهر مقطع الفيديو ركابا وهم يغادرون على وجه الاستعجال صالة الانتظار في المطار الإسرائيلي الرئيسي بحثا عن ملجأ آمن.
وأسفر القصف الصاروخي المتواصل من غزة عن وقوع اضطرابات في عمل مطار بن غوريون في الأيام الأخيرة وأجبر السلطات الإسرائيلية إلى تحويل الرحلات المتوجهة له إلى مطار رامون.