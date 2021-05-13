مسيرة شعبية وسط بغداد رفضا لاجراءات الحظر

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت تجمعات شعبية في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، عزمها الانطلاق بمسيرة سلمية رفضا لاجراءات الحظر.

وجاء في الدعوة التي نشرتها "تجمعات اهالي الكرادة" والتي حصلت الخليج 365 على نسخة منها، انها "وباسناد من مجلس العشائر ستنطلق بتظاهرة سلمية اليوم عند الساعة السابعة مساء، ابتداء من مجمع الليث وصولا الى ساحة كهرمانة وسط بغداد، رفضا لاسلوب الحظر والتجويع". مؤكدة انها "ستكسر الحظر باعتبار ان الشعب مصدر القرارات وما انتم "الحكومة والسلطات" الا خدم لهذا الشعب".



كما وجهت دعوة لاصحاب المحال والبسطات والمتضررين من الحظر المشاركة الفاعلة في المسيرة".

