الطيران المسير يستهدف منصة الغاز بالبحر المتوسط واستدعاء 7 الاف جندي اسرائيلي من الاحتياط

وفي السياق ذاته اكدت وسائل اعلام اسرائيلية، ان الجيش ستدعي 7000 جندي من الاحتياط ومنع خروج الجنود من المنظومة القتالية.

يأتي ذلك بعد ان أعلنت حركة حماس ، في وقت سابق من اليوم، أنها أطلقت صاروخاً صوب مطار رامون قرب منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر على بعد 222 كم من قطاع غرة ، وذلك في اليوم الرابع للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد العنف بين الطرفين.

