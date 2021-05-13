انت الان تتابع خبر الطيران المسير يستهدف منصة الغاز بالبحر المتوسط واستدعاء 7 الاف جندي اسرائيلي من الاحتياط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، استهداف منصة الغاز قبالة ساحل شمال غزة بعرض البحر المتوسط بعدد من الطائرات المسيرة من طراز شهاب.
وفي السياق ذاته اكدت وسائل اعلام اسرائيلية، ان الجيش ستدعي 7000 جندي من الاحتياط ومنع خروج الجنود من المنظومة القتالية.
يأتي ذلك بعد ان أعلنت حركة حماس ، في وقت سابق من اليوم، أنها أطلقت صاروخاً صوب مطار رامون قرب منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر على بعد 222 كم من قطاع غرة ، وذلك في اليوم الرابع للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد العنف بين الطرفين.
يأتي ذلك بعد ان أعلنت حركة حماس ، في وقت سابق من اليوم، أنها أطلقت صاروخاً صوب مطار رامون قرب منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر على بعد 222 كم من قطاع غرة ، وذلك في اليوم الرابع للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد العنف بين الطرفين.