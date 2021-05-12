الأمم المتحدة تدعو إلى مضاعفة إنتاج لقاحات كورونا في العالم

وكان غوتيريش قد أعلن أن المنظمة العالمية "دعت كل موظفيها للخضوع للتطعيم ضد كورونا باللقاح الروسي في الدول التي تمت فيها الموافقة عليه من قبل المنظمين الطبيين المحليين".

وأضاف: "لقد تلقى العديد من الموظفين الأمميين لقاح "سبوتنيك V" وخاصة في روسيا. ونريد أن تكون لدينا إمكانية لاستخدامه، لكننا نتوقع موافقة منظمة الصحة العالمية".