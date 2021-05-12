الكهرباء تعلن استعدادها للوصول الى 22 ألف ميغاواط

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، وضع خطة لزيادة إنتاج الطاقة تبدأ مطلع حزيران المقبل، مشيرة الى أنها تستعد للوصول بانتاج الطاقة الى 22 ألف ميغاواط.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد موسى في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "الوزارة تستعد للوصول بانتاج الطاقة الى 22 الف ميغاواط يومياً اعتبارا من الاول من حزيران المقبل"، مبينا أن "انتاج الطاقة وصل خلال الذروة العام الماضي الى 19 الف و100 ميغاواط".

وأضاف، أن "الوزارة أكملت صيانة المحطات المتوقفة العام الماضي ومنها محطات توليدية في الزبيدية والرميلة والخيرات ومحطة المسيب وكركوك الغازية"، مشيرا الى أن "مجلس الوزراء خول وزارة الكهرباء المضي بالتعاقد بالآجل مع الشركات العامة والخاصة للتعاون لتقديم الخدمة في فصل الصيف".

وأكد موسى أن "الوزارة على اعتاب تحقيق الإنتاج المستهدف وأدخلت 46 محطة تحويلية مثل محطات الشطرة وشرق الرصافة والناصرية وغرب كربلاء والعماري والبتول والبلديات الصحفيين وستكون جاهزة للعمل مطلع حزيران المقبل إضافة الى تنفيذ خطوط رئيسة"، لافتا الى أن "هناك خططا لفك الاختناقات في قطاع التوزيع ببغداد والمحافظات استلزمت نصب متنقلات في بعض مراكز الحمل ونصب محولات صندوقية في العديد من المناطق، اضافة الى استخدام مغذيات ببعض المناطق وصلت الى قرابة 2771 مغذيا جديد لهذا العام".