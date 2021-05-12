انت الان تتابع خبر بالفيديو: مذيع بريطاني يعلن وفاة الملكة إليزابيث بالخطأ... ما الذي جرى؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن "ألاستير كامبيل" مذيع برنامج (Good Morning Britain) وفاة الملكة إليزابيث عن طريق الخطأ في حلقة، اليوم الأربعاء، أثناء لقاء عبر الفيديو مع الممثل "فيني جونز".

وفي الفيديو يمكن سماع المذيع وهو يقول:"تحدثنا كثيرًا عن الأمير فيليب بعد وفاة الملكة إليزابيث" أثناء حديثه مع الممثل.