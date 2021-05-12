شرطة بغداد تعلن اعتقال متهم محكوم بالسجن مدى الحياة

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاربعاء، عن اعتقال متهم محكوم غيابياً بالسجن مدى الحياة.



وقالت القيادة في بيان، إنه "بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى قسم شرطة الاعظمية التابع لقيادة شرطة بغداد بوجود متهم مطلوب الى مركز شرطة الصليخ التابع للقسم المذكور وفق احكام المادة ٤٠٦ عن قضية قتل حكم على اثرها غيابيا بالسجن مدى الحياة".

وأضافت أنه "تم الاستدلال على مكان تواجد المتهم والتحرك على الفور والقاء القبض عليه والتوجه به الى مركز شرطة الصليخ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".