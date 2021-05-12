حقوق الإنسان تنتقد الحظر الشامل: قسري وليس صحي

بغداد - ياسين صفوان - انتقدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء، إجراءات حظر التجوال الشامل، فيما عدته قسرياً وليس صحياً.

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "إجراءات الحظر الشامل امنية وليست صحية وتصل الى حالة القسر في تنفيذها في بعض الاحيان دون مراعاة للحالات الانسانية"، لافتاً إلى أن "الاف العوائل تعيش على قوتها اليومي الذي حرموا منه بسبب الحظر اضافة الى الخسائر بالمليارات التي لحقت الاسواق الاقتصادية".



واضاف، ان "العراق لا يحتاج الى حظر امني بل يحتاج الى تعزيز اجراءات الوقاية وحث المواطنيين على اخذ اللقاح"، مطالباً خلية الازمة وقيادة العمليات المشتركة بالغاء الحظر الشامل والسماح لكل مواطن يحمل بطاقة التلقيح بالتحرك وفتح كافة المراكز الصحية صباحا ومساء وحث المواطنين على اخذ اللقاح.

