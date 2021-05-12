الرئيس الفلسطيني يدعو لحماية الشعب والمقدسات

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بغداد - ياسين صفوان - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني في غزة والمقدسات بالقدس.
وقال عباس في كلمة له إن "الأزمة السياسية والداخلية في إسرائيل يتم تصديرها إلى غزة والقدس عبر العدوان".
ودعا عباس "الأمم المتحدة إلى توفير الحماية لشعبنا ولمقدساتنا في القدس وغزة وتنفيذ قراراتها".
ودعا عباس "الأمم المتحدة إلى توفير الحماية لشعبنا ولمقدساتنا في القدس وغزة وتنفيذ قراراتها".