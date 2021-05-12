الرئيس الفلسطيني يدعو لحماية الشعب والمقدسات

وقال عباس في كلمة له إن "الأزمة السياسية والداخلية في إسرائيل يتم تصديرها إلى غزة والقدس عبر العدوان".

ودعا عباس "الأمم المتحدة إلى توفير الحماية لشعبنا ولمقدساتنا في القدس وغزة وتنفيذ قراراتها".

