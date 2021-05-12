انت الان تتابع خبر ممثلاً لرئيس الوزراء.. الاعرجي يزور السفارة الفلسطينية ويؤكد دعم العراق للحق الفلسطيني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - زار مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، السفارة الفلسطينية في بغداد ممثلا عن رئيس الوزراء، للتعبير عن موقف الحكومة العراقية الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.