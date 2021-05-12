الداخلية تقدم هدية لمنتسبيها بمناسبة العيد

وقال الغانمي في تغريدة عبر تويتر، إن "شهر رمضان الكريم شهر رحمة ومغفرة وتسامح، وبالتزامن مع قرب انتهاء أيام هذه الشهر الفضيل، وجهت بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية عن المنتسبين".

ودعا الغانمي، الى "عدم تكرار الأخطاء ويكونوا خير عوناً لإخوانهم في سلك الشرطة".

