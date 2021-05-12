انت الان تتابع خبر الداخلية تقدم هدية لمنتسبيها بمناسبة العيد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الاربعاء، بالغاء جميع العقوبات الانضباطية عن المنتسبين في الوزارة.
وقال الغانمي في تغريدة عبر تويتر، إن "شهر رمضان الكريم شهر رحمة ومغفرة وتسامح، وبالتزامن مع قرب انتهاء أيام هذه الشهر الفضيل، وجهت بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية عن المنتسبين".
ودعا الغانمي، الى "عدم تكرار الأخطاء ويكونوا خير عوناً لإخوانهم في سلك الشرطة".
ودعا الغانمي، الى "عدم تكرار الأخطاء ويكونوا خير عوناً لإخوانهم في سلك الشرطة".