شاهدي إطلالة شذى حسون بالقفطان ليلة العيد واستوحي منها!

بغداد - ياسين صفوان - أطلت الفنانة العراقية شذى حسون قبيل عيد الفطر المبارك، بزيّ رمضاني تقليدي مرتدية القفطان، متمنية للعراقيين أجواء عيد مباركة.

ونشرت شذى حسون عبر حسابها الرسمي في انستغرام مجموعة من الصور التي تظهر فيها وهي ترتدي العباية البيضاء.

وعلقت على الصور بالقول: "يا جمار القلب عيدك مبارك." وأرفقت التعليق بهاشتاغ #ليلة_العيد و #اجواء_عراقية.

وانهالت التعليقات على هذا المنشور، حيث اعرب الجمهور عن جمالها وتألقها، فيما تمنى لها البعض الآخر اعيادا مباركة، كاتبين: "تقبل الله طاعتكم وصالح الأعمال".