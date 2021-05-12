انت الان تتابع خبر قطوعات بالصبات.. الموقف المروري في بغداد الان (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جسور الطابقين والجمهورية والسنك، بالإضافة إلى شارع أبو نؤاس وسريع الدورة، كلها سالكة"، مبيناً أن "الطريق من ساحة التحرير باتجاه السعدون مغلق، فيما أن السايد الآخر سالك".وأشار إلى أن "هناك تشديد بالإجراءات عند مدخل زيونة من جهة ملعب الشعب، في حين أن مدخل زيونة من السريع مغلق بالصبات"، موضحاً أن "الطريق من ساحة كهرمانة باتجاه المسرح الوطني مغلق بالصبات أيضاً".

وأضاف المصدر، أن "الطريق في ساحة التحرير سالك".