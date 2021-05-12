طالبان تستولي على منطقة قرب 'كابل' والجيش يتهيأ لاستعادتها

بغداد - ياسين صفوان - استولت حركة طالبان على منطقة تبعد حوالى 40 كيلومترا من العاصمة كابول كانت تسيطر عليها القوات الحكومية الأفغانية، كما قال مسؤولون.



وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية طارق عريان، ان قوات الامن والدفاع نفذت انسحابا تكتيكا من مقر الشرطة في منطقة نيرخ" في ولاية ورداك. من جانبه، قال ذبيح الله مجاهد الناطق باسم طالبان إن المسلحين استولوا على المنطقة الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع الأربعاء إنها ستشن هجوما من أجل استعادة السيطرة على المنطقة.

ويسيطر مقاتلو طالبان منذ سنوات طويلة على مساحات شاسعة من ولايتي لوغار وورداك المجاورة التي شكلت نقطة انطلاق استراتيجية للمسلحين الذين يسعون لدخول كابول.

ويطوق مقاتلو طالبان مراكز حضرية أفغانية رئيسية بشكل متزايد، ما أثار تكهنات بأن المسلحين ينتظرون انسحاب الجنود الأميركيين قبل شن هجمات شاملة على مدن البلاد.

ويأتي ذلك بعدما وافقت طالبان والحكومة الأفغانية على التزام وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام لمناسبة عطلة عيد الفطر التي تبدأ الخميس.