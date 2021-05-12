انت الان تتابع خبر الصحة الفلسطينية معظم ضحايا العدوان هم من الاطفال والنساء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إن 43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء جراء الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين الآمنين والاحياء السكنية المكتظة.

