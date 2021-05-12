انت الان تتابع خبر الصحة الفلسطينية معظم ضحايا العدوان هم من الاطفال والنساء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إن 43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء جراء الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين الآمنين والاحياء السكنية المكتظة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة في تصريحات صحفية، أن "الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين والأحياء السكنية المكتظة يضع أكثر من نصف سكان قطاع غزة من الأطفال والنساء في حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة جراء أصوات الانفجارات المخيفة والمتلاحقة ومشاهد الدمار وضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر".