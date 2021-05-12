العراقيون في المرتبة الثانية بقائمة الاكثر شراء للعقارات في تركيا

وقالت الهيئة في تقرير لها، ان "مبيعات المنازل في تركيا ارتفعت بنسبة 124.1٪ في أبريل/ نيسان 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 95 ألفًا و 863 منزلًا، حيث حصلت اسطنبول على أعلى حصة بنسبة 20.1٪ و 19 ألفًا و 260 من مبيعات المنازل، وجاءت أنقرة في المرتبة التالية بمبيعات 9 آلاف و 126 منزلًا، وأزمير بمبيعات 5 آلاف و 505 منزل بحصة 9.5٪ و 5.7٪ على التوالي".واضافت ان "تركيا باعت في شهر اذار الماضي 4 الاف و77 منزلا للاجانب بنسبة ارتفاع بلغت 416.1%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق"، مبينة انها "الاجانب اشتروا خلال الفترة من كانون الثاني ولغاية نيسان 13 ألفا و964 منزلا".

وبينت ان "اسطنبول جاءت بالمركز الأول في الاكثر مبيعا للمنازل للأجانب وحققت 9 الاف عملية بيع في نيسان 2021. وجاءت أنطاليا ثانيا مع 859 عملية بيع منزل، وأنقرة ثالثا 228 بيع منزل، ومرسين رابعا مع 197 بيع منزل ، بورصةمع 131 منزلا".



واشارت إلى ان "الايرانيين تصدروا قائمة الدول الاجنبية الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال اذار وبعدد 557 منزلا"، وجاء العراقيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 546 منزلاً، وروسيا جاءت ثالثا بـ 402 منزل، وأفغانستان رابعا بعدد 229 منزلا، وكازاخستان خامسا وبعدد 188 منزلا".

ويتصدر العراق قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، الا انه تراجع للمركز الثاني بعد ايران مع بداية العام الحالي 2021 ، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلاده.