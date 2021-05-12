انت الان تتابع خبر الطيران المدني تعلن موعد الرحلتين القادمتين لاجلاء العراقيين من الهند والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، عن موعد الرحلتين القادمتين لاجلاء العراقيين العالقين في الهند.
وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "يوم غد الخميس ستنطلق رحلة إلى الهند لإجلاء العراقيين العالقين، فيما ستنطلق رحلة اخرى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل".
وأضاف أن "الوافدين سيخضعون لفحص البي سي ار، وسيتم حجرهم في الفندق لمدة 14 يوماً."
وأضاف أن "الوافدين سيخضعون لفحص البي سي ار، وسيتم حجرهم في الفندق لمدة 14 يوماً."
ولفت إلى أن "زيادة عدد الرحلات يتعلق بالتنسيق مع السفارة العراقية في الهند، أي أن كل العالقين في الهند يسجلون أسماءهم في السفارة، مبينا انه " كلما يصل عدد المسجلين في السفارة إلى ما بين 400 إلى 500 مسافر ترسل لهم رحلة واحدة".