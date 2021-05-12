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تعرف على الدول الاربعة التي اعلنت اليوم اول ايام العيد

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بغداد - ياسين صفوان - كشف مركز الفلك الدولي، أن هناك 4 دول تحرت الهلال يوم امس الثلاثاء، وأعلنت أن الأربعاء أول أيام العيد.
واشار المركز الى ان الدول الأربع هي، السنغال والنيجر وساحل العاج ومالي.

وكانت دول والإمارات ومصر والأردن والبحرين والجزائر والسودان والعراق "الوقف السني، والكويت واليمن وتونس وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا وموريتانيا وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، أعلنت العيد الخميس.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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