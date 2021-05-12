انت الان تتابع خبر تعرف على الدول الاربعة التي اعلنت اليوم اول ايام العيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف مركز الفلك الدولي، أن هناك 4 دول تحرت الهلال يوم امس الثلاثاء، وأعلنت أن الأربعاء أول أيام العيد. واشار المركز الى ان الدول الأربع هي، السنغال والنيجر وساحل العاج ومالي. وكانت دول السعودية والإمارات ومصر والأردن والبحرين والجزائر والسودان والعراق "الوقف السني، والكويت واليمن وتونس وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا وموريتانيا وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، أعلنت العيد الخميس.



