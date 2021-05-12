تعرف على حالة الطقس خلال عيد الفطر المبارك

وذكر الموسوي بحسب التقرير الذي ورد لـ"الخليج 365" انه من المتوقع بعد مشيئة الله ان تتأثر البلاد طوال فترة ايام عيد الفطر المبارك ايام(الخميس والجمعة والسبت والاحد) بأمتداد منخفض جوي سطحي جاف قادم من الجزيرة العربية تزامنآ مع سيطرة قوية للمرتفع الجوي العلوي الشبه المداري مسببآ سيادة الاستقرار الجوي في اغلب مدن البلاد ليكون الطقس خلال ايام عيد الفطر كالاتي:اولاً: كافة مدن البلاد اجواء صافية ومشمسة ومستقرة ولكن تكون على فترات وجيزة غائمة جزئيا بسحب كاتمة للاجواء عابرة غير ممطرة، بأستثناء اجزاء من السليمانية وشمال وشرق كركوك واربيل ودهوك وربما مناطق محدودة جدا من الموصل متوقع ان تشهد هذه المدن طوال ايام عيد الفطر المبارك حالة من عدم الاستقرار الجوي مسببآ هطول امطار رعدية متفرقة، تشمل مناطق عشوائية يصعب تحديدها من المدن المذكورة، وهناك احتمالية ضعيفة ربما تمتد فرص الامطار يوم السبت المقبل لاجزاء محدودة من شمال وشرق ديالى وشرق واسط ، والمفاجأت الربيعية واردة جدا بين السلب والايجاب.ثانيا: اما بالنسبة الى درجات الحرارة متوقع تواصل واشتداد الارتفاع الكبير والملحوظ على درجات الحرارة في كافة انحاء البلاد طوال فترة عيد الفطر المبارك بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة قادمة من الجزيرة العربية ذات اصول وامتدادت افريقية مرافقة للمرتفع العلوي مسببآ سيطرة الاجواء الصيفية الحارة بأمتياز في كافة المناطق حيث متوقع ان تتجاوز درجات الحرارة 40 مئوية في وسط وجنوب وغرب البلاد وتلامس 40 مئوية في شمال البلاد.

ثالثا:الرياح متوقع ان تكون خفيفة السرعة الى متقلبة الاتجاه خلال يوم الخميس ولكن اعتبارآ من يوم الجمعة وطوال فترة ايام عيد الفطر المبارك متوقع ان يتحول مسار الرياح الى شمالية غربية حارة نشطة مثيرة للغبار في اغلب مدن البلاد بهبات رياح تتجاوز 45 كم في الساعة.

رابعا:بالنسبة الى يوم غد الاربعاء متوقع تواصل الاجواء الصيفية الحارة مع فرصة لهطول امطار رعدية متفرقة تشمل الانبار واجزاء من النجف الاشرف واربيل والسليمانية وشمال وشرق كركوك وهناك احتمالية ضعيفة الحدوث بنسبة 30٪ ربما تشهد مناطق عشوائية يصعب تحديدها من وسط البلاد هطول امطار خفيفة متفرقة والمفاجات الربيعية واردة.