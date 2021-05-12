انت الان تتابع خبر 'فيفا' يعلن مواعيد مباريات تصفيات كأس العرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت مواعيد مباريات التصفيات كالتالي:

ليبيا – السودان 19 حزيران

عمان – الصومال 20 حزيران

الاردن – جنوب السودان 21 حزيران

موريتنانيا – اليمن 22 حزيران

لبنان – جيبوتي 23 حزيران



فلسطين – جزر القمر 24 حزيران

البحرين – الكويت 25 حزيران

وتنضم المنتخبات السبعة المتأهلة من هذه المرحلة إلى تسعة منتخبات تأهلت مباشرة إلى نهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف "الفيفا"، وهي قطر الدولة المستضيفة، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا.

وسيلعب الفائزون من التصفيات ضمن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: قطر - العراق - الفائز من مواجهة عمان والصومال - الفائز من البحرين والكويت



المجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سوريا - الفائز من مواجهة موريتانيا واليمن

المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية - الفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان - الفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر

المجموعة الرابعة: الجزائر - مصر - الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي - الفائز من مواجهة ليبيا والسودان.

