محمد صلاح يخرج عن صمته بشأن ما يحدث في فلسطين: لقد طفح الكيل

ونشر محمد صلاح "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قال فيها، "أدعو جميع قادة العالم ، بمن فيهم رئيس وزراء البلد الذي كان موطنًا لي طيلة السنوات الأربع الماضية ، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف أعمال العنف وقتل الأبرياء على الفور. لقد طفح الكيل".



وارفق صلاح في تغريدة اخرى صورة سابقة له امام المسجد الاقصى في القدس.