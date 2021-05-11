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العامري يدعو لمراقبة عمل 'السفراء' ومنع أي تدخل في الشأن الداخلي

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بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، وزارة الخارجية الى مراقبة عمل السفراء لمنع أي تدخل في الشأن الداخلي.

وقال العامري في بيان، إن "على السفير البريطاني أن يعرف حدود عمله، ولن نسمح له بالتدخل في الشأن الداخلي".

 

وأضاف أن "على وزارة الخارجية العراقية مراقبة عمل السفراء واتخاذ ما يلزم لمنع أي تدخل في الشأن الداخلي".

 

وكان السفير البريطاني ستيفن هيكي اعتبر في تصريحات صحافية أن البيئة الحالية غير مناسبة لاجراء الانتخابات في العراق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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