قتلى وجرحى بقصف على تل أبيب

وقالت "كتائب القسام" في بيان مساء الثلاثاء "الآن وتنفيذا لوعدنا.. كتائب القسام توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ 130 صاروخا ردا على استهداف العدو للأبراج المدنية".

وأكدت "سرايا القدس" أنه سيكون هناك رد آخر من الساعة التاسعة بتوقيت البهاء وتوقيت البهاء هو مصطلح يشير إلى قائد السرايا بهاء أبو العطا.



وصرح "أبو مجاهد" بأن المقاومة ستجعل من تل أبيب نسخة مكررة عن عسقلان وبسيف القدس ستقطع أوصال بقرتهم المقدسة.

وحاولت بطاريات القبة الحديدية اعتراض جزء من عشرات الصواريخ التي أطلق من غزة على مدن وسط البلاد.

وسمعت أصوات انفجارات في تل أبيب ومحيطها، ودوت صفارات الإنذار بشكل متواصل في تل أبيب وريشون ليتسيون.