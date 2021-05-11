'حماس والجهاد' تعلنان اطلاق صواريخ على تل أبيب

وقالت كتائب القسام إنها أطلقت صواريخ على تل أبيب، فيما سمع دوي صفارات الإنذار في إسدود جنوب إسرائيل.

وكان قيادي بحركة الجهاد قد أعلن عبر تليغرام إطلاق صواريخ على تل أبيب الساعة التاسعة (1900 بتوقيت غرينتش).



وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة مبنى سكني في صاحية هولون بإحدى الصواريخ.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيليا قتل جراء سقوط صاروخ في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

وقررت إسرائيل تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى مطار بن غوريون، فيما جرى تحويل الرحلات القادمة إلى قبرص.

وأطلق الجيش الإسرائيلي صاروخين على برج مكون من 13 طابقا، في غزة، من طائرة حربية، مساء اليوم الثلاثاء.