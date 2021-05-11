بيان اجتماع الجامعة العربية بشأن القدس

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بغداد - ياسين صفوان - أصدرت الجامعة العربية، بياناً بعد اجتماع لها اليوم الثلاثاء، بشأن الأوضاع في القدس الشريف.