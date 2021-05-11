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رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس في مواجهة ساسولو

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-11 | 18:35

رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس في مواجهة ساسولو

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أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه لمباراة ساسولو المقررة غدًا الأربعاء، في الجولة 36 من .
ويعاني يوفنتوس من تراجعه إلى المركز الخامس في صراع التأهل إلى ، عقب الخسارة أمام ميلان 3-0، الأحد الماضي.

وجاءت قائمة يوفنتوس لمباراة ساسولو، كالآتي:

حراسة المرمى: تشيزني - بنسوليو - بوفون.


الدفاع: كيليني - دي ليخت - ساندرو - دانيلو - كوادرادو - بونوتشي - ديميريل.

الوسط: آرثر - رامسي - ماكيني - كييزا - رابيو - بنتانكور - برنارديسكي - كولوسيفسكي.

الهجوم: رونالدو - - ديبالا - فليكس كوريا.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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