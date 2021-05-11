انت الان تتابع خبر رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس في مواجهة ساسولو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رياضة 2021-05-11 | 18:35 0 مشاهدة أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه لمباراة ساسولو المقررة غدًا الأربعاء، في الجولة 36 من الدوري الإيطالي ويعاني يوفنتوس من تراجعه إلى المركز الخامس في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ، عقب الخسارة أمام ميلان 3-0، الأحد الماضي. وجاءت قائمة يوفنتوس لمباراة ساسولو، كالآتي: حراسة المرمى: تشيزني - بنسوليو - بوفون.



الدفاع: كيليني - دي ليخت - ساندرو - دانيلو - كوادرادو - بونوتشي - ديميريل. الدفاع: كيليني - دي ليخت - ساندرو - دانيلو - كوادرادو - بونوتشي - ديميريل. الوسط: آرثر - رامسي - ماكيني - كييزا - رابيو - بنتانكور - برنارديسكي - كولوسيفسكي. الهجوم: رونالدو - موراتا - ديبالا - فليكس كوريا.

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