انت الان تتابع خبر السعودية والإمارات تعلنان موعد عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن المركز الفلكي في تمير بالسعودية، أن غداً الأربعاء الموافق 12 من أيار 2021 هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر وذلك لتعذر رؤية هلال شوال.
كما أعلنت دولة الإمارات أن، بعد غدٍ الخميس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وكانت السلطات الأسترالية قد أعلنت عن تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون بعد غد الخميس.
وفي وقت سابق، أعلنت كل من ماليزيا، وإندونيسيا، أن، غدًا الأربعاء، المتمم لشهر رمضان، وبعد غدٍ الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك.
وكانت السلطات الأسترالية قد أعلنت عن تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون بعد غد الخميس.
وفي وقت سابق، أعلنت كل من ماليزيا، وإندونيسيا، أن، غدًا الأربعاء، المتمم لشهر رمضان، وبعد غدٍ الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك.