السعودية والإمارات تعلنان موعد عيد الفطر المبارك

كما أعلنت دولة الإمارات أن، بعد غدٍ الخميس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت السلطات الأسترالية قد أعلنت عن تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون بعد غد الخميس.



وفي وقت سابق، أعلنت كل من ماليزيا، وإندونيسيا، أن، غدًا الأربعاء، المتمم لشهر رمضان، وبعد غدٍ الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك.