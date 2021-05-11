انت الان تتابع خبر المرور العامة تعلن البدء بتسجيل هذه المركبات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مدير عام مديرية المرور العامة اللواء الحقوقي طارق الربيعي، اليوم الثلاثاء، عن حصول موافقة على إطلاق تسجيل مركبات (ق. ل. ز).
وقال الربيعي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مديرية مرور العامة حصلت على الموافقه بإطلاق تسجيل مركبات (ق. ل. ز)".
واضاف، ان "جميع المركبات التي تحمل هذه الأحرف ستباشر بالتسجيل بإستثناء الأرقام المميزه منها".
واضاف، ان "جميع المركبات التي تحمل هذه الأحرف ستباشر بالتسجيل بإستثناء الأرقام المميزه منها".