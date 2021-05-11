المرور العامة تعلن البدء بتسجيل هذه المركبات

واضاف، ان "جميع المركبات التي تحمل هذه الأحرف ستباشر بالتسجيل بإستثناء الأرقام المميزه منها".

وقال الربيعي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مديرية مرور العامة حصلت على الموافقه بإطلاق تسجيل مركبات (ق. ل. ز)".

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مدير عام مديرية المرور العامة اللواء الحقوقي طارق الربيعي، اليوم الثلاثاء، عن حصول موافقة على إطلاق تسجيل مركبات (ق. ل. ز).

محمد يوسف

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