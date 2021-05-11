ثلاث تعادلات وفوزان في الجولة 30 من ممتاز الكرة

وفي المبارة الأولى، حقق الميناء الفوز على فريق امانة بغداد بهدف نظيف سجله اللاعب كرار محمد، في الدقيقة 92 من المباراة.

فيما حقق القاسم الفوز على الصناعات الكهربائية، بهدف سجله اللاعب سراج الدين صباح في الدقيقة 22 من زمن المباراة.



فيما انتهت مباراتي الحدود والسماوة، و الديوانية ونفط البصرة، بالتعادل السلبي.

أما الزوراء فقد تعادل مع زاخو بهدف لكل فريق. حيث افتتح زاخو نتيجة اللقاء بهدف سجل بالدقيقة العاشرة عن طريق اللاعب بورنو ليما، ليعادل الزوراء النتيجة عن طريق اللاعب علاء عبد الزهرة في الدقيقة 54.

